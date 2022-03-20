كنيسة مار أفرام في حمص تحتضن عرضاً مسرحياً للأطفال

حمص-سانا

استضافت صالة كنيسة مار أفرام في مدينة حمص عرضاً مسرحياً للأطفال قدمته فرقة مار أفرام المسرحية للأطفال من تأليف الكاتب نور الدين الهاشمي وإخراج أفرام دافيد.

وحول العرض الذي حمل عنوان “سرحان في وادي الكسلان” أوضح الأب يوحنا الزكيمي كاهن الكنيسة لمراسلة سانا أنه جزء من مهرجان منوع احتفالاً بعيد مار أفرام يتضمن أمسيات موسيقية وترانيم لفرق الكورال والكشافة لافتاً إلى أهمية العروض التي تقدم للأطفال لأنها تلاقي الحضور الكبير منهم وتعمل على زرع الفرح والسعادة وقيم التعاون والمحبة.

كما تحدث مخرج المسرحية دافيد عن رمزية هذا العمل الذي يحث على العمل وعدم التقاعس لأنه يؤدي بصاحبه إلى الفشل والجهل ويدعو الأطفال إلى نبذ القيم السيئة وتحليهم بالقيم والأخلاق الرفيعة منوها بالحالة التفاعلية بين الممثلين والأطفال.

وتحدث مصمم الرسومات فتحي صالح حسين عن دور الرسم في العرض للتعبير عن المضمون وخلفيات العمل ككل فجاءت لتتناسب مع فهم الطفل وإدراكه والمشهد العام والحوار والحركات معتبراً أن الرسومات المسرحية تستنهض خيال الطفل وتدفعه للتفكير والابتكار.

الراقصة ريتا خوري أعربت عن سعادتها لمشاركتها في العرض عبر الرقصات التي تتخلل المشاهد لأنها تضفي برأيها جواً من الفرح والبهجة لدى الأطفال.

ورأت الممثلة ميريلا دعبول أن أي عمل مسرحي للأطفال يحتاج للجهد والتعاون من قبل جميع العاملين ولا يجوز التهاون فيه وبأدواته لأن الأطفال أذكياء ونقاد فطريون ولا بد أن نقدم لهم أعمالاً مسرحية هادفة تنمي فكرهم ومعارفهم.

يذكر أن فرقة مار أفرام المسرحية تأسست عام 2017 وقدمت حتى الآن للأطفال “البئر المهجورة والجزيرة الخضراء والفخ وشمس الليل”.

مثال جمول

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