تكريم أطفال السويداء الفائزين بالمسابقات الأدبية والفنية المركزية

السويداء-سانا

كرمت مديرية ثقافة الطفل في صالة المركز الثقافي العربي بالسويداء اليوم سبعة من أبناء المحافظة من الأطفال واليافعين الفائزين في المسابقات الأدبية والفنية المركزية للعام 2021.

وشملت قائمة المكرمين الفائزين باختصاصي الرسم والخط العربي من أبناء الشهداء وذوي الإعاقة في المسابقات السنوية التي تقيمها مديرية ثقافة الطفل بوزارة الثقافة ضمن احتفالية طفولة إبداع.

وتضمن حفل التكريم فقرة خيال الظل قدمتها الأمانة السورية للتنمية وأغاني لفرقة كورال أمل المستقبل وعرضا مسرحيا لفريق مهارات الحياة التابع لمديرية ثقافة الطفل بالإضافة إلى فقرة كورال وباليه وغناء وفقرة شعرية قدمها أطفال من روضة الأمل.

مديرة قسم ثقافة الطفل في مديرية ثقافة السويداء ديالا الملحم اعتبرت في تصريح لمراسل سانا أن تكريم هؤلاء الفائزين تكريس لدور الوزارة في احتضان المواهب وتشجيع المتميزين وتحفيزهم على المزيد من الإبداع في الميدان الأدبي والفني.

وسيتم قريباً وفقا للملحم الإعلان عن مسابقات جديدة ضمن المسابقات الأدبية والفنية المركزية التي ستقيمها وزارة الثقافة للعام الحالي.

سهيل حاطوم

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