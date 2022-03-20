روسيا تحذر من خطط المتطرفين الأوكرانيين لتنفيذ استفزاز كيميائي في مدينة سومي

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن خطط يعدها المتطرفون القوميون في أوكرانيا بدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ استفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في مدينة سومي لاتهام القوات الروسية به.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف في بيان اليوم: “قام القوميون المتطرفون في مدينة سومي بتلغيم منشآت التخزين في مصنع كيمياويات “سومي كيم بروم” باستخدام الأمونيا والكلور وذلك بهدف إحداث تسميم جماعي لسكان المنطقة عندما تدخل وحدات القوات المسلحة الروسية إلى المدينة”.

وأضاف ميزينتسيف: “إن المسلحين القوميين الأوكرانيين يخططون أيضاً لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة في قرية كوتلياروفو بمنطقة ميكولايف ولهذا الغرض تم نقل حاويات تحتوي على مواد كيميائية سامة إلى مبنى المدرسة الابتدائية وسيتم تفجيرها عندما تقترب القوات الروسية”.

وجدد ميزينتسيف تحذير روسيا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية من مخططات هذه الاستفزازات السخيفة من قبل السلطات الأوكرانية والتي إذا تم تنفيذها سيلقى باللوم فيها على القوات الروسية مرة أخرى.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف قال في موجز صحفي مساء اليوم إن ضابطاً من هيئة الاستخبارات الأوكرانية سلم نفسه طوعاً للقوات الروسية وكشف معلومات عن خطط يعدها القوميون المتطرفون من كتيبة أزوف لتنفيذ هجمات ضد دبلوماسيين وبعثات للولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة لافيف غرب أوكرانيا مع استعداد نظام كييف لتصويرها على أنها هجمات روسية بهدف الضغط على حلف الناتو للتدخل وفرض حظر جوي فوق أوكرانيا وارسال مزيد من الأسلحة إليها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency