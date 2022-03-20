مبادرة لتشجيع المواهب والقراءة الحرة لطلاب المدارس في طرطوس

طرطوس-سانا

بهدف تشجيع مواهب الشباب الأدبية والتمكين للغة العربية وبمشاركة 60 طالباً وطالبة أقام فرع اتحاد الشبيبة بالتعاون مع مديرية تربية طرطوس اليوم مسابقة “سجل أنا عربي” وذلك في مدرسة مصطفى حيدر بمدينة طرطوس.

وبينت عضو قيادة الفرع رئيسة مكتب التربية ديالا محمد في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة تتالف من قسمين الاول لسان الضاد للغة العربية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي والثاني لمواد الاجتماعيات لطلاب الصف الثامن ولاحقا مرحلة مركزية على مستوى سورية.

وأشارت محمد إلى أهمية المسابقة وأهدافها لما تحمله من تشجيع للمواهب الأدبية والتمكين للعربية والدعوة للقراءة الحرة وتعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء الوطني.

بدوره أمين فرع الشبيبة حسين أبو غبرا اكد في تصريح مماثل أهمية هذه المسابقات في حث جيل الشباب على التشبث بلغته الأم وصقل شخصيته وتنمية مواهبه.

ذو الفقار أبو غبرا

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