معرض الفنان تيسير قواف يعيد الحياة إلى صالة عرض في حلب بعد توقف لعشرة أعوام

حلب-سانا

ضم المعرض التشكيلي الجديد للفنان تيسير قواف تحت اسم هواجس فنية أكثر من 100 لوحة ومنحوتة بأساليب وتجارب ومواضيع مختلفة.

وافتتح هذا المعرض النشاط الفني في صالة القواف للفنون الجميلة بعد توقف دام نحو عشرة أعوام جراء الحرب الإرهابية على سورية.

وأوضح الفنان قواف في تصريح لمراسلة سانا أن اللوحات والمنحوتات الخشبية والأعمال التطبيقية التي احتواها معرضه هي تجارب خاصة به تعبر عن هواجسه الخاصة بأسلوب تعبيري وواقعي إضافة إلى تعبيري تجريدي مستخدماً القطع الخشبية لنحتها بأشكال مميزة غير تقليدية تختلف عن النحت الكلاسيكي.

ولفت مدير ثقافة حلب جابر الساجور إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن سعي وزارة الثقافة لدعم الحركة الفنية وعودة الألق الثقافي والفني للمدينة مبيناً أن الأعمال المعروضة تمت إعادة تدويرها من الحجر والخشب لتحمل قيمة جمالية وتعطي روحاً أخرى للمنحوتة.

من جانبه تحدث الفنان إبراهيم داوود أمين سر فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين عن أهمية إعادة افتتاح صالة القواف للفنون من خلال معرض سعى عبر أعماله الفنان قواف إلى أن يشكل انعكاساً لواقع وحالة إنسانية معينين مستخدماً تقنيات عديدة تخصه من ناحية اللون والخامات المستخدمة مثل الرسم على الحجر والخشب حيث حاول أن يكون منفرداً في استخدامها.

زينب شحود