مينسك تعلن مغادرة جميع دبلوماسييها أوكرانيا

مينسك-سانا

أعلن سفير بيلاروس في كييف إيغور سوكول مغادرة مجموعة الدبلوماسيين البيلاروس الأخيرة الأراضي الأوكرانية بسبب تعرضهم لحصار من قبل سلطات كييف.

وقال السفير في حوار مع قناة سي تي في البيلاروسية: “كنا في حالة حصار ولذلك قررت وزارة الخارجية إخلاء السفارة ومغادرة المجموعة الأخيرة من الموظفين والمكونة من 11 شخصاً وأفراد عائلتين دبلوماسيتين”.

وأضاف سوكول: “لم يتمكن الجانب الأوكراني من توفير الأمن لنا على الممر الذي وفره باتجاه بيلاروس ولهذا السبب كنا مضطرين للذهاب إلى مولدوفا”.

وأوضح السفير البيلاروسي أن الجانب الأوكراني أغلق جميع الحسابات المالية للسفارة وخلق ظروفاً لا تطاق وكانت هناك تهديدات مستمرة بالعنف الجسدي ضد موظفي السفارة.

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