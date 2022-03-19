المجلس السياسي الأعلى في اليمن يرفض إجراء مشاورات في الرياض

صنعاء-سانا

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط رفض المبادرة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن المشاط قوله خلال ترؤسه اجتماعاً لحكومة الإنقاذ الوطني اليوم: “إن ما تسمى مشاورات الرياض عنوانها سلام وباطنها عدوان أكثر وحصار أشد على الشعب اليمني” مضيفاً “هم يسعون من وراء هذا المؤتمر أو ما تسمى بالمشاورات للملمة وتوحيد جبهات المنافقين الخونة فقط ويريدون لملمة الشتات داخل صفوف النفاق والارتزاق ليستمروا في تصعيدهم وحصارهم على شعبنا”.

وتوجه المشاط للنظام السعودي بالقول: “لماذا تدعو لمشاورات سلام وأنت تمارس القتل الجماعي لأبناء شعبنا، وما هو السلام إذا لم يكن الجانب الإنساني في أول اهتماماته” مشدداً على أن مقدمات السلام واضحة لمن يريد السلام.

وأكد المشاط أن الرد آت على كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي على الشعب اليمني سواء من الداخل أو الخارج داعياً العالم الأصم والأبكم إلى أن يسمع صوت الشعب اليمني.

ولفت المشاط إلى أن الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني كشفت حقيقته ووجهه البشع ومستوى الحقد الذي يكنه ضد الشعب اليمني.

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