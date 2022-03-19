(أمي ملاكي) احتفالية في طرطوس

طرطوس-سانا

بهدايا رمزية من صنع أيديهم وفقرات فنية غنائية وموسيقية ورياضية احتفل اليوم طلاب مدرسة الشهيد عبد الرحمن حبيب صيوح في بلدة الشيخ سعد بريف طرطوس بعيد الأم عبر فعالية بعنوان (أمي ملاكي).

وأوضحت مديرة المدرسة صفاء زهرة أن الاحتفال نظم عبر مبادرة شارك بها كادر المدرسة ولا سيما مدرسي مواد الموسيقا والرسم والرياضة والطلاب وبمشاركة المجتمع المحلي حيث قام الطلاب بصنع هدايا عبرت عن الامتنان للعطاء اللا محدود الذي تقدمه الأم لأولادها وعائلتها.

عدد من الأمهات عبرن عن سعادتهن بهذه الاحتفالية التي كان لها هذا العام طابع خاص كما بينت ليلى زلخة والدة طالبين في المدرسة كونها تبعث الثقة والتفاؤل لها ولأولادها وتعزز التواصل بين الأسرة والمدرسة في حين رأت زينة حربا والدة إحدى الطالبات أن مثل هذه الفعاليات تنمي لدى الطالب حس الانتماء تجاه والدته ومدرسته ومجتمعه وتعزز روح التعاون والمشاركة مع زملائه.

وبين الطالبان علي حسن وشقيقته لين أنهما صنعا بطاقة معايدة تحمل رسوماً وعبارات تصف عظمة الأم مشيرين إلى أن أي هدية تقدم للأم هي جزء بسيط من عطائها الكبير في حين اعتبرت الطالبة حوراء حسن أن كل أغنية وفقرة فنية ورياضية قدمت خلال الاحتفالية حملت ما بقلوبنا من مشاعر الحب والامتنان لأمهاتنا ونسعى دائماً لنكون عند حسن ظنهن بنا.

فاطمة حسين

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