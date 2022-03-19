هزة بقوة 4.8 درجات تضرب جنوب إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم محافظة فارس جنوب إيران دون ورود تقارير عن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراءها.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قولها “إن مركز الهزة يقع في منطقة دوبرجي التابعة لقضاء داراب جنوب محافظة فارس وعلى عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض”.

وأوضحت المؤسسة أن مركز الهزة يبعد عن مدينة شيراز مركز المحافظة 253 كيلومتراً وعن ميناء بندر عباس 146 كيلومتراً .

وكانت ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء أمس ضواحي بلدة كياسر الواقعة في حدود محافظتي سمنان ومازندران شمال إيران دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

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