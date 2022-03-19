إصابة أربعة أشخاص إثر هزة أرضية في الجزائر

الجزائر-سانا

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية إصابة أربعة أشخاص بجروح إثر الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية صباح اليوم.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن الحماية المدنية قولها “أصيب طالبان وامرأتان بجروح ببلدية بجاية جراء الهزة” موضحة أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في ولاية جيجل.

وسجلت هزة أرضية في ولاية بجاية الجزائرية صباح اليوم بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريختر وحدد مركزها بـ 28 كم شمال شرق رأس كاربون وشعر بها سكان تيزى وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها4.3 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية المدية أمس.

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