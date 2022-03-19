تكريم عدد من النساء الفاعلات بالعمل الخيري بالسويداء

السويداء-سانا

تقديراً لجهودهن ودورهن في خدمة افراد المجتمع كرمت مبادرة مجموعة (جلسات نسائية) بالسويداء اليوم عدداً من النساء الفاعلات بالعمل الخيري على مستوى المحافظة.

التكريم الذي أقيم بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيدي الأم والمعلم واستضافته صالة مطعم عنب بمدينة السويداء ويعود ريعه للأعمال الخيرية يهدف وفقاً للدكتورة شذى بشر إحدى مؤسسات المبادرة في تصريح لمراسل سانا إلى تعزيز التواصل بين الفعاليات الداعمة للعمل الخيري وتوجيه رسالة محبة للقائمات بهذا العمل.

بدورهن أعربت عدد من المكرمات عن سعادتهن بالمبادرة مؤكدات أن ما يقمن به (هو أقل واجب تجاه مجتمعهن).

يذكر أن مبادرة مجموعة (جلسات نسائية) بالسويداء انطلقت قبل ثلاث سنوات وتضم عدداً من السيدات من مختلف المهن بالمحافظة اللواتي تلاقين للقيام بالعديد من النشاطات والفعاليات الخيرية.

عمر الطويل

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