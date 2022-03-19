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انفجار صهريج نفط لميليشيا (قسد) في ريف القامشلي

2022-03-19

الحسكة-سانا

انفجر صهريج محمل بمادة الفيول تابع لميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي إثر انفجار عبوة ناسفة قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن عبوة ناسفة انفجرت بصهريج لميليشيا (قسد) محمل بمادة الفيول قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق الصهريج بالكامل وإصابة السائق بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا (قسد) استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان.

وتعمل ميليشيا (قسد) بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي على تهريب النفط السوري من حقول النفط في المناطق التي تحتلها في الجزيرة وبيعه خارج الحدود.

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