روسيا تسجل نحو 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا 495 حالة وفاة و 32958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما فيها 927 في العاصمة موسكو.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة وباء كوفيد19 إن إجمالي الإصابات بالوباء في روسيا وصل إلى 17551657 والوفيات إلى 364058 حالة وتعافى من الإصابة ما مجموعه 16135267 شخصاً.

وأوضح التقرير أن عدد الإصابات بكورونا تراجع لهذا اليوم في 58 منطقة إدارية وسجل زيادة في 24 منطقة أخرى من المناطق الإدارية المكونة لروسيا الاتحادية.

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