وزير الدفاع الأمريكي: لن ننخرط في حرب مع روسيا

صوفيا-سانا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن مجدداً أن الولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حرب مع روسيا ولن تفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الإخبارية في العاصمة البلغارية صوفيا إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحاً حول حقيقة أن جنودنا لن ينخرطوا في قتال مع روسيا في أوكرانيا”.

وجدد أوستن التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا موضحاً أن مثل هذه الخطوة “تعني أن أمريكا ستدخل في مواجهة مع روسيا.. فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين ولا أحد يريد أن يرى هذا”.

وتطالب سلطات كييف بمنطقة حظر جوي في أوكرانيا وهو ما رفضته الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء في حلف الناتو لتجنب التورط في نزاع مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضد روسيا محذراً من أن أي تحرك بهذا الاتجاه ستعده موسكو مشاركة فى النزاع من قبل البلد الذي يصدر من أراضيه أي خطر على القوات الروسية بغض النظر عن الأحلاف والمنظمات التي ينتسب إليها.

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