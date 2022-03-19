الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلاً من روسيا في بطولة العالم

زوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد إشراك منتخب فرنسا بدلاً من نظيره الروسي في بطولة العالم المقررة في فنلندا هذا العام وذلك بعد استبعاد روسيا من المنافسات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي للهوكي في بيان له إلى أن المنتخب النمساوي سيحل أيضاً بدلاً عن منتخب بيلاروس في بطولة العالم المقبلة في فنلندا.

وتلعب فرنسا في المجموعة الأولى في هلسنكي بدلاً عن روسيا فيما تلعب النمسا بدل بيلاروس في المجموعة الثانية في تامبيري.

وتقام بطولة العالم للهوكي على الجليد في فنلندا خلال الفترة ما بين الـ 13 والـ 29 من أيار المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد استبعد على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس المنتخبات الوطنية الروسية من المشاركة في المسابقات التي تقام تحت رعايته.

كما تم حرمان روسيا من حق استضافتها لبطولة العالم للهوكي للشباب التي كان من المقرر إقامتها في مدينتي أومسك ونوفوسيبيرسك خلال الفترة من الـ 26 من كانون الأول إلى الـ 5 من كانون الثاني 2023.

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