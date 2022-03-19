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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبيران روسيان: الغرب سيفشل في أوكرانيا كما فشل في سورية
2022-03-19
الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
2022-03-19
سورية تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتطالب بإنهائها
2022-03-18
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات على المستويين البرلماني والحزبي
2022-03-18
مذكرة تفاهم بين سورية وباكستان للتعاون في مجال السياحة والاستثمار
2022-03-17
الطلبة السوريون في صربيا: لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها
2022-03-17
طلبتنا في مصر يشاركون في فعاليات يوم الوافدين الرابع بجامعة القاهرة
2022-03-17
محليات
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في إدلب والقنيطرة
2022-03-19
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر
2022-03-19
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-19
التجارة الداخلية: مخزون القمح في سورية بخير
2022-03-18
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئي بشكل عام
2022-03-18
الاتصالات تعلن عن تعطيل كل كوى الجباية ضمن مراكزها الهاتفية غداً
2022-03-18
نشاط تثقيفي وترفيهي للأطفال في ريف جبلة بمناسبة عيد المعلم
2022-03-18
رياضة
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يشرك فرنسا بدلاً من روسيا في بطولة العالم
2022-03-19
اختتام بطولة حلب للقوة البدنية للشباب والشابات والجامعات
2022-03-19
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا
2022-03-18
بثنائية ضد أمازولو الرجاء المغربي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
2022-03-18
الجلاء يفوز على جاره الحرية في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-18
تعادل عمال السويداء وصلخد في دوري كرة القدم للصالات
2022-03-18
فوز صعب للوثبة على الفتوة يبقيه في الصدارة
2022-03-18
اقتصاد
النقل الروسية: الخسائر اليومية لشركات الطيران الأجنبية تقدر بـ 37.5 مليون دولار
2022-03-19
النفط يسجل ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي
2022-03-19
التجارة الداخلية: مخزون القمح في سورية بخير
2022-03-18
منتجات أكثر من 30 سيدة في معرض الأشغال اليدوية بحلب
2022-03-18
وزير الزراعة: تعديل برنامج الاعتمادية ليشمل كامل المساحات المزروعة بالحمضيات
2022-03-18
تراجع الأسهم الأمريكية
2022-03-18
البنك المركزي الروسي: اقتصاد البلاد يدخل مرحلة إعادة الهيكلة
2022-03-18
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طائرات حربية روسية تقصف مواقع محصنة للقوميين الأوكرانيين
2022-03-19
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