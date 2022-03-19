موسكو: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده بسبب نشاط الدول الغربية المعادي لروسيا

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مجلس أوروبا فقد معنى وجوده بسبب نشاط الدول الغربية المعادي لروسيا.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها إن روسيا سلمت الأمين العام لمجلس أوروبا إخطاراً رسمياً بالانسحاب من هذه المنظمة مضيفة “لقد اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن حرمت بلادنا من جميع حقوق التمثيل في مجلس أوروبا في نهاية شهر شباط الفائت ، ونتيجة لنشاط الدول الغربية المعادي لروسيا يفقد المجلس معنى وجوده وتحول إلى أداة مطيعة للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وتوابعهما”.

وتابعت إن “مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يستخدم للتضليل كلمات حول الاستبعاد المشروع لروسيا من مجلس أوروبا” مؤكدة على أن لجنة وزراء مجلس أوروبا اتخذت مثل هذا القرار بعد أن قدمت روسيا بنفسها إخطاراً بانسحابها من هذه المنظمة.

وتابعت زاخاروفا أن لجنة وزراء مجلس أوروبا انتهكت بشكل صارخ ميثاق المنظمة وأن “قرارها الطوعي” لا يغير شيئا لموسكو بل “إنها تعفينا فقط من الحاجة إلى الامتثال للإجراءات والالتزامات المتبقية المفروضة علينا”.

وكانت روسيا أعلنت الثلاثاء الماضي أنها اتخذت قراراً بالانسحاب من مجلس أوروبا محملة دول حلف الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.

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