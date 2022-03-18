بثنائية ضد أمازولو الرجاء المغربي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بريتوريا-سانا

تأهل الرجاء المغربي للدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فريق أمازولو الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة.

وسجل حميد أحداد هدف الرجاء الأول بعد مرور ست دقائق فقط على بداية المباراة بعدما وضع الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه وفي الدقيقة الـ 76 من زمن المباراة أضاف اللاعب نفسه ثاني أهداف الفريق المغربي من تسديدة سكنت على يمين حارس الفريق الجنوب أفريقي.

ورفع الرجاء رصيده للنقطة رقم 12 في صدارة المجموعة الثانية بينما توقف رصيد فريق أمازولو عند ست نقاط في المركز الثالث.

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