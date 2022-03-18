الدفاع الروسية تعلن أن قواتها تقدمت 6 كيلومترات بالعمق الأوكراني في يوم واحد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية وأصابت 54 هدفاً عسكرياً وتقدمت 6 كيلومترات في العمق الأوكراني خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قوله اليوم إن طيران القوات المسلحة الروسية أصاب خلال يوم واحد 54 هدفاً عسكرياً أوكرانيا من بينها 3 نقاط قيادة و4 راجمات صواريخ و4 مستودعات للذخيرة و44 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

ووفقا لكوناشينكوف فإن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية 184 طائرة مسيرة و1412 دبابة ومدرعة و142 راجمة صواريخ و542 مدفعية ميدان وهاون و1211 وحدة مركبة عسكرية خاصة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن قوات الأمن الأوكرانية تجلي موظفي ومرضى أحد المستشفيات في دنيبروبتروفسك وتقوم بتلغيم أحد المباني فيها.

من جهته أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الفريق ميخائيل ميزينتسيف استعداد موسكو لضمان حياة القوميين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول في حال ألقوا أسلحتهم وإخراجهم من أي معابر وبأي اتجاه تحدده كييف وذلك حفاظاً على حياة المدنيين وعلى المدينة.

وأشار ميزينتسيف إلى أن روسيا أبلغت كييف بأنها مستعده لفتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح كل المتطرفين من ماريوبول في أي اتجاه لإنقاذ المدينة والناس.

وأشار ميزينتسيف إلى أن “العملية الإنسانية في ماريوبول تتواصل حيث تم إجلاء 13 ألفا و751 شخصاً من المدينة خلال يوم واحد بسبب الفظائع التي يرتكبها القوميون الأوكرانيون بإجمالي بلغ 56 ألفاً و743 شخصاً”.

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