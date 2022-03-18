الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئي بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر وخاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وليلاً يبقى الجو بارداً ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 15/6

المنطقة الجنوبية 14/5

المرتفعات الجبلية 7/-4

المنطقة الوسطى 13/5

المنطقة الساحلية 16/8

المنطقة الشمالية 11/3

منطقة الجزيرة 11/4

المنطقة الشرقية 18/6

منطقة البادية 16/6.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency