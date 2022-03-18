SCS-NET
الشريط الأخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

2022-03-18

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات الأسبوعية المناهضة لمخططات الاحتلال العدوانية والتي كان أحدثها اليوم حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في الخليل ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر إرادته وسيواصل نضاله ضد الاحتلال وممارساته القمعية حتى تحرير أراضيه داعية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف إنساني متوازن وعادل يوفر الحماية الدولية للفلسطينيين.

انظر ايضاً

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه

القدس المحتلة-سانا جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved