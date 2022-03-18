الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات الأسبوعية المناهضة لمخططات الاحتلال العدوانية والتي كان أحدثها اليوم حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في الخليل ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر إرادته وسيواصل نضاله ضد الاحتلال وممارساته القمعية حتى تحرير أراضيه داعية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف إنساني متوازن وعادل يوفر الحماية الدولية للفلسطينيين.