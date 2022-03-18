بوتين وماكرون يبحثان نهج تطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الوضع في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إنه “بمبادرة من الجانب الفرنسي جرت محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وماكرون تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن “بوتين وماكرون ناقشا وضع المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين وتم في هذا السياق إيضاح النهج الأساسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقيات المحتملة”.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جرت عدة اتصالات بين بوتين وماكرون كان آخرها في العاشر من الشهر الجاري.