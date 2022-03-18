إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم  

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة ثمانية بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

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