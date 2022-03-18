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نشاط تثقيفي وترفيهي للأطفال في ريف جبلة بمناسبة عيد المعلم

2022-03-18

اللاذقية-سانا

نظمت مجموعة (احكيلي.. احكيلي) التطوعية للأطفال نشاطاً تثقيفياً وترفيهياً في مدرسة الشهيد علي ابراهيم محفوض في قرية العرقوب بريف جبلة بمناسبة عيد المعلم العربي تضمن فقرات فنية ومسابقات ثقافية ومعرضاً للرسم ورقصات للأطفال على إيقاع أغان وطنية إضافة إلى ألعاب رياضية.

وذكرت الكاتبة هند حيدر مؤسسة المجموعة في تصريح لمراسلة سانا أن النشاط أقيم بمناسبة الاحتفال بعيد المعلم وضمن مهرجان (كبار وصغار) بهدف رسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال وزرع روح المحبة والتعاون وحب الوطن في نفوسهم.

وعبر أهالي الطلاب عن فرحهم وامتنانهم للقائمين على هذه المبادرة في قريتهم التي تقع في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها لكنها تزخر بالموهوبين والأطفال المتميزين.

وتأسست مجموعة (احكيلي.. احكيلي) عام 2018 وحصدت جوائز وشهادات تقدير من جهات عدة.

صفاء علي

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