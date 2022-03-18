بيسكوف: إلغاء بريطانيا رخصة عمل قناة RT انتهاك للقوانين الأوروبية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن إلغاء بريطانيا رخصة عمل قناة RT الروسية هو نتيجة ما يحدث في أوروبا من جنون.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم “إن هذه الخطوة ليست سوى انتهاك للقوانين الأوروبية وحرية الإعلام ومصادرة الممتلكات الخاصة وهذا الجنون يعم القارة الأوروبية بأسرها”.

وأضاف بيسكوف “إن العالم أكثر تعقيدا بكثير من أوروبا وحدها وسوف تستمر شبكة RT الروسية في تبني وجهة النظر التي يريدها ويستمع إليها كثيرون”.

وأعلن بيسكوف أن الرئيس الروسي يقدر تقديراً عالياً عمل إلفيرا نابيولينا على رأس البنك المركزي الروسي وأن ترشيحها للمرة الثالثة هو استمرار منطقي لذلك.

وفي وقت سابق ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما الروسي أن بوتين قدم للمجلس ترشيح نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة ومن المقرر أن ينظر مجلس الدوما في هذه المسألة في 21 آذار الجاري.

وتولت نابيولينا رئاسة المركزي الروسي في حزيران 2013 مكان سيرغي إغناتيف الذي ترأس البنك المركزي الروسي في الفترة من 2002 وحتى 2013.

وفي حزيران 2017 صوت مجلس الدوما على تمديد صلاحيات نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لمدة خمس سنوات أخرى.

ووفقاً للقانون الروسي يتوجب على رئيس البلاد تقديم مرشح لرئاسة البنك المركزي الروسي لينظر فيه مجلس الدوما في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي للبنك.