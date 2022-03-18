مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات على المستويين البرلماني والحزبي

مينسك-سانا

بحث سفير سورية في بيلاروس محمد العمراني مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الدولية في مجلس النواب البيلاروسي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي اوليغ غايدوكيفيتش علاقات الصداقة بين سورية وبيلاروس وسبل تطويرها في كل المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وكانت وجهات نظر الجانبين متفقة على أهمية بذل الجهود لتعزيز علاقات البلدين على المستويين البرلماني والحزبي وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين بما يساعد على مواجهة التحديات المشتركة والحصار الاقتصادي الظالم المفروض على كلا البلدين.

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