مقتل شخصين بإطلاق نار داخل حافلة في ولاية فلوريدا

واشنطن-سانا

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء إطلاق نار في حافلة للنقل العام في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأميركية عن شرطة الولاية قولها: “إن إطلاقاُ للنار حدث في حافلة للنقل العام أدى إلى مقتل شخص في مكان الحادث ووفاة شخص آخر في المستشفى كما أُصيب اثنان آخران بجروح”.

وأضافت الشرطة “بعد إطلاق النار اجتاحت الحافلة موقف السيارات التابع لقسم شرطة فورت لودرديل ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى وإصابة 3 أشخاص تمت معالجتهم في مكان الحادث”.

وقالت السلطات: “الجاني المشتبه به كان رهن الاحتجاز ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بهويته أو دوافعه”.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.

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