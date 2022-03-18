اعتداء تركي بالقذائف على قرى بمحيط تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانها بالقذائف على القرى القريبة من المناطق التي تحتلها بريف الحسكة الشمالي حيث اعتدت ظهر اليوم بقذائف المدفعية والهاون على قرى في محيط بلدتي أبو راسين وتل تمر شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي قصفت بمساندة التنظيمات الإرهابية التي تدعمها بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في قرى خربة الشعير وقبور الغراجنة والعبوش في محيط بلدة أبو راسين وعدد من القرى المحيطة ببلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين.

وأصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة في الـ 27 من الشهر الفائت جراء عدوان تركي على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

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