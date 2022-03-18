شركة أوكرانية تؤكد أن حجم نقل الغاز الروسي عبر بلادها يصل إلى حده الأقصى

موسكو-سانا

توقعت الشركة الأوكرانية المشغلة لأنبوب الغاز الروسي إلى أوروبا اليوم أن يصل حجم التشغيل والضخ إلى حده الأقصى بنحو 10 ملايين متر مكعب يومياً.

وأصدرت الشركة الأوكرانية المشغلة “جي تي إس” بيانا أوردته سبوتنيك وجاء فيه “أنها تلقت طلبات لزيادة ضخ الغاز عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا ابتداء من الـ 18 من آذار الجاري” وأضافت: “بلغت كمية الغاز التي يتم ضخها منذ اليوم نحو 2ر106 ملايين متر مكعب مقابل 6ر94 مليون متر مكعب أمس”.

أما بالنسبة لخط أنابيب الغاز “يامال أوروبا” الذي يمر من روسيا عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا فأوضح البيان أن شركة غازبروم الروسية لم تطلب زيادة لضخ الغاز فيه.

وأظهرت تكلفة الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة ونمواً بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 21 من شباط الماضي مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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