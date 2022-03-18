نيبينزيا: اتهامات الغرب لروسيا بقصف مستشفى في ماريوبول (زائفة)

موسكو-سانا

رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اتهامات الغرب لبلاده حول قصف مستشفى ولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن “إن الاتهامات الموجهة إلى روسيا حول قصف مستشفى الولادة ومسرح ومسجد السلطان سليمان في ماريوبول وإنها لا تسمح للنازحين بالمغادرة جميعها أخبار زائفة تم دحضها مراراً”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أول أمس أن عناصر كتيبة “آزوف” الأوكرانية المتطرفة فجرت مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول وحاولت اتهام القوات الروسية بهذا العمل الإجرامي.

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