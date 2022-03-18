الوزير سالم: لن تنقطع أي مادة أساسية من السوق وهناك إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً

دمشق-سانا

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إن سورية تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية لكن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة إجراءات للحد من هذا التأثير ولن تنقطع أي مادة أساسية من السوق لكن لا بد من بعض الارتفاعات في الأسعار محلياً.

وأوضح الوزير سالم عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أن سورية تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للمواد المستوردة وخاصة أنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد والتي تؤثر بدورها على عدد السفن والبواخر التي تصل إلى المرافئ مشيراً إلى أن التأثيرات تطال أيضاً المنتجات المحلية من لحوم وفروج والمنتجات الزراعية لأن أغلب الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة.

وقال الوزير سالم إن الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات للحد من تأثير الوضع العالمي على الغذاء منها ضبط عدد كبير من مصانع الأعلاف ومخازنها ومخازن السلع الغذائية التي تحتكر المواد واحالتها إلى القضاء مبيناً أن العقوبات بهذه الحالة تتضمن غرامات مالية كبيرة وسجنا يصل إلى 7 أعوام في المخالفات الجسيمة.

وبين وزير التجارة الداخلية أن الوزارة تسعر لكل مصنع أو مستورد وفق النسب التي يحددها القانون لكل استيراد جديد للمواد ووفق التكلفة الفعلية وكل من يلتزم بالتسعيرة العادلة تدعمه الحكومة عبر زيادة طرح مواده في السوق ومن لا يلتزم تتخذ أقسى الإجراءات بحقه.

وأوضح الوزير سالم أن صالات السورية للتجارة موضوعة بالكامل لخدمة المواطنين وستبيع المواد الأساسية كالغذائيات والمنظفات والمحارم بأسعار تقل عن السوق بنحو10 إلى 20 بالمئة مع التأكيد على الشراء المباشر من المزارعين وزيادة كميات الزيت النباتي والسكر والأرز والبرغل.

وعزا الوزير سالم حصر بيع الزيت النباتي في السورية للتجارة على الرسائل فقط بهدف منع حصول التجار على الزيت من الصالات بدل المواطنين مبيناً أن العمل جار على تغيير “الوضع السيئ” لبعض الصالات وعلى طرح الفروج فيها بسعر أقل من السوق في شهر رمضان القادم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency