أمطار متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات أعلاها 41 مم في اللاذقية

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 41 مم في القرداحة باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ان نسب الهطل كانت وفق التالي: في محافظة ريف دمشق.. الزبداني 9 مم وسرغايا 3 مم وجديدة الشيباني 2 مم.

وفي محافظة السويداء.. عين العرب وصلخد 8 مم وشهبا والمدينة 6 مم والصورة 2 مم.

وفي محافظة درعا.. نوى 16 مم وتل شهاب والشيخ مسكين وازرع 8 مم والمدينة 5 مم وبصرى 4 مم والصنمين 2 مم.

وفي محافظة القنيطرة.. حضر 25 مم والمدينة 14 مم ونبع الصخر 6 مم.

وفي محافظة حمص.. مرمريتا والعريضة 9 مم وقلعة الحصن وتلكلخ 8 مم والناصرة 7 مم وشين 6 مم والقصير 5 مم والمدينة 2 مم وتلدو والمخرم والقريتين 1 مم.

وفي محافظة حماة.. الرصافة 12 مم وعين حلاقيم 11 مم ومصياف 10 مم ووادي العيون 7 مم وربعو 6 مم والحميري 3 مم والسلمية والسعن 1 مم.

وفي محافظة طرطوس.. القدموس 12 مم والشيخ بدر ومشتى الحلو 9 مم والصفصافة وبانياس 8 مم ودريكيش والمدينة 6 مم وصافيتا 4 مم وحمام واصل 3 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. القرداحة 41 مم والقطيلبية 8 مم ومطار الباسل 6 مم وكسب 4 مم واللاذقية والمزيرعة وبوقا 3 مم.

وفي محافظة إدلب.. المدينة 13 مم وخان شيخون 1 مم.

وفي محافظة حلب.. اعزاز 7 مم والمدينة 4 مم وحلب المطار 3 مم وخناصر 1 مم.

وفي محافظة الحسكة.. الزهيرية وتل تمر 3 مم والمالكية 2 مم وتل علو والمدينة وتل بيدر 1 مم.

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