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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مذكرة تفاهم بين سورية وباكستان للتعاون في مجال السياحة والاستثمار
2022-03-17
الطلبة السوريون في صربيا: لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها
2022-03-17
طلبتنا في مصر يشاركون في فعاليات يوم الوافدين الرابع بجامعة القاهرة
2022-03-17
مباحثات سورية أرمينية في مجلس الشعب
2022-03-17
سورية تطالب بعدم تسييس عمل اليونيسكو حيال الأزمة الأوكرانية
2022-03-17
جبور: كلام الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي يهدم الأمم المتحدة
2022-03-17
وزير النقل اللبناني يعلن افتتاح معبر جديد بين لبنان وسورية
2022-03-17
محليات
الوزير سالم: لن تنقطع أي مادة أساسية من السوق وهناك إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً
2022-03-18
أمطار متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات أعلاها 41 مم في اللاذقية
2022-03-18
الحرارة أدنى من معدلاتها وصقيع في المرتفعات الجبلية
2022-03-18
التنمية الإدارية: أكثر من 200 ألف متقدم لمسابقة التوظيف
2022-03-17
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً
2022-03-17
استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم في درعا برصاص مجهولين
2022-03-17
وزير الزراعة اللبناني من اللاذقية: أهمية تبادل الخبرات مع سورية
2022-03-17
رياضة
برشلونة يبلغ ربع نهائي أوروبا بفوزه على غالطة سراي
2022-03-18
وست هام يهزم اشبيلية بالدوري الأوروبي
2022-03-18
الفارس عمرو حمشو بطلاً للجائزة الكبرى بدورة الأغر الثالثة لقفز الحواجز
2022-03-17
أربع ميداليات لسورية في بطولة العرب للشطرنج
2022-03-17
ديشان يستبعد ديمبلي من قائمة منتخب فرنسا
2022-03-17
ترحيب جماهيري باستعادة نادي الاتحاد اسمه القديم (أهلي حلب)
2022-03-17
روبليف ييصعد لربع نهائي إنديان ويلز للتنس
2022-03-17
اقتصاد
شركة أوكرانية تؤكد أن حجم نقل الغاز الروسي عبر بلادها يصل إلى حده الأقصى
2022-03-18
أكثر من 60 حرفياً يشاركون في انطلاق مهرجان (سورية تاريخ وحضارات) في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية
2022-03-17
دفع تعويضات أكثر من 12.5 ألف مسرح في المحافظات منذ شباط الماضي
2022-03-17
ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية
2022-03-17
بيلاروس تفتح التداولات رسمياً باليوان الصيني
2022-03-17
موسكو: العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تهدد التجارة العالمية
2022-03-17
روسيا تؤكد التزامها بتعهداتها المالية الدولية
2022-03-17
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الوزير سالم: لن تنقطع أي مادة أساسية من السوق وهناك إجراءات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً
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التنمية الإدارية: أكثر من 200 ألف متقدم لمسابقة التوظيف
استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم في درعا برصاص مجهولين
سورية تطالب بعدم تسييس عمل اليونيسكو حيال الأزمة الأوكرانية
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أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب بمساندة الجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
مراكز التسوية في ديرالزور والرقة وحلب تستقطب العشرات من المشمولين بالتسوية
2022-03-18
2022-03-18
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