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2022-03-18

 

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شركة أوكرانية تؤكد أن حجم نقل الغاز الروسي عبر بلادها يصل إلى حده الأقصى

موسكو-سانا توقعت الشركة الأوكرانية المشغلة لأنبوب الغاز الروسي إلى أوروبا اليوم

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