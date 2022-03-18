روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

نيويورك-سانا

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله إن “موسكو طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يوم الـ 18 من آذار”.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا ألغت تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي مبينا أن الغرب يجبر أتباعه على عدم دعم القرار.

ولفت نيبينزيا إلى أن الوفود في الأمم المتحدة تواجه ضغوطا من الغرب بما في ذلك الابتزاز الاقتصادي لعدم دعم مشروع القرار الروسي مشيرا إلى أنه “على الرغم من سحب الطلب لم يسحب الوفد الروسي الوثيقة”.

وشدد نيبينزيا على أن التقييمات الغربية للوضع الإنساني في أوكرانيا تستند إلى معلومات مضللة بشأن العملية الروسية الخاصة مؤكداً أن الجيش الروسي لم يتواجد في منطقة تشرنيغوف وأن الحوادث التي وقعت في المدينة هي نتيجة قيام كييف بتوزيع الأسلحة بشكل عشوائي.

ولفت نيبينزيا إلى أن مدينة ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم القوميين الأوكرانيين مبينا ان هذا هو السبب الذي يجعلهم يتشبثون بالمدينة.

وأشار نيبينزيا إلى أن “الولايات المتحدة والغرب يصبان البنزين على الصراع الأوكراني ويزودان كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة الجديدة” مشيرا إلى أن مشروع القرار الغربي بشأن أوكرانيا لن يقدم شيئا للمنظمات الإنسانية.

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