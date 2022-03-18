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هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة (بلد) الجوية وسط العراق

2022-03-17

بغداد-سانا

استهدف هجوم بعدد من الصواريخ مساء اليوم محيط قاعدة بلد الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين وسط العراق والتي تضم متعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة امريكية دون وقوع إصابات.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني قوله إن “عدد الصواريخ التي سقطت بمحيط القاعدة بلغ خمسة حسب معلومات أولية” مشيراً إلى أن مكان انطلاقها يقع ضمن محيط محافظة ديالى.

من جهته قال آمر قاعدة بلد الجوية اللواء ضياء محسن سعد أنه لم تحصل أي أضرار جراء القصف الصاروخي مضيفاً أنه طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي.

وأوضح سعد أن القصف طال متعاقدين اجانب يعملون لصالح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

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