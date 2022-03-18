الفارس عمرو حمشو بطلاً للجائزة الكبرى بدورة الأغر الثالثة لقفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

توج الفارس عمرو حمشو بلقب الجائزة الكبرى للفئة العليا بدورة الأغر لقفز الحواجز التي اختتمت منافساتها اليوم في نادي الباسل بالديماس بريف دمشق بعد أربعة أيام من المنافسة .

وأحرز الفارس حمشو اللقب بعد فوزه بالمركز الأول بالفئة العليا (بيغ تور) لارتفاع 140 سم مسجلاً أسرع زمن وقدره 36.82 ثانية تلاه الفارس جواد نظام بزمن 39.29 ثانية ثم الفارس قتيبة الدغلي بزمن 39.83 ثانية فالفارس همام الخولي بزمن 40.37 ثانية والفارسة شام الأسد بزمن 40.99 ثانية.

وأحرز الفارس ليث العلي المركز الأول بفئة (ميديوم تور) لارتفاع 130 سم بزمن 36.28 ثانية وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني بزمن 37.92 ثانية ثم الفارس أحمد حمشو بزمن 38.08 ثانية فالفارسة جودي نظام بزمن 43 ثانية والفارسة آية حمشو في المركز الخامس بأربعة أخطاء وبزمن37.56 ثانية.

وذهبت صدارة فئة (سمول تور) لارتفاع 120 سم للفارسة شام الأسد بزمن27.90 ثانية تلاها الفارس جواد نظام بزمن 29.24 ثانية ثم الفارس محمد بعلي بزمن 30.08 ثانية والفارس ثائر الزين بزمن 35.35 ثانية وخامساً الفارس أغيد تسابحجي بزمن 31.89 ثانية.

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