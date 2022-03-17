التنمية الإدارية: أكثر من 200 ألف متقدم لمسابقة التوظيف

دمشق-سانا

انتهت اليوم في جميع المحافظات عملية التقدم لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية في التاسع من شهر كانون الثاني هذا العام.

ووفق بيانات الوزارة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بلغ عدد المتقدمين إلى المسابقة أكثر من 209 آلاف متقدم بمختلف الاختصاصات المطلوبة منهم 32160 للفئة الأولى فيما وصل العدد في الفئة الثانية إلى 106787 إضافة إلى 28340 للفئة الثالثة و12500 للفئة الرابعة و32186 للفئة الخامسة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التقدم إلى مسابقة التوظيف في المحافظات كافة جرت بشكل سليم ومنتظم حيث اتخذت الوزارة بالتعاون مع الأمانات العامة في المحافظات كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التقدم.

وأوضحت الوزارة أنه تلي الانتهاء من تلقي الطلبات عملية تدقيق تقوم بها اللجان التنظيمية الفرعية المشكلة في المحافظات بموجب المادة 8 من قرار الإعلان عن المسابقة بالتعاون مع فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية قبل أن تصدر الجداول الاسمية للمقبولين للاشتراك في المسابقة أو الاختبار.

وكان استقبال طلبات التقدم للمسابقة بدأ في الـ 30 من كانون الثاني الماضي واستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري.

ففي محافظة دمشق بين مدير التنمية الإدارية في محافظة دمشق المهندس يسار يونس في تصريح لـ سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 20154 موزعين على 3193 متقدم للفئة الأولى و2613 للفئة الثانية معاهد و10182 للفئة الثانية الثانوية العامة و2152 للفئة الثالثة و579 للفئة الرابعة و1435 للفئة الخامسة.

وفي محافظة ريف دمشق بين مدير التنمية الإدارية في المحافظة رائد دياب في تصريح لمراسلة سانا أن إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 7735 متقدم لكل الفئات منها 1089 للفئة الأولى و5001 للفئة الثانية و307 للفئة الثالثة و283 للفئة الرابعة و1055 للفئة الخامسة.

وفي محافظة السويداء بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التوظيف المركزية 11303 متقدمين وفقاً لمدير التنمية الإدارية في الامانة العامة لمحافظة السويداء ورئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة الدكتور مبارك سلام حيث أوضح في تصريح لمراسل سانا ان المتقدمين توزعوا بواقع 2653 للفئة الأولى و5185 للفئة الثانية و713 للفئة الثالثة و1382 للفئة الرابعة و1370 للفئة الخامسة.

وفي محافظة ديرالزور تقدم للمسابقة المركزية 7692 متقدماً وبين مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمحافظة ورئيس لجنة استلام الطلبات أيهم الرداوي لمراسل سانا أن المتقدمين للمسابقة بمختلف الاختصاصات المطلوبة ومنهم 798 للفئة الأولى اما في الفئة الثانية فتقدم 3577 للشهادة الثانوية و635 للمعاهد و1179 للفئة الثالثة و481 للفئة الرابعة و1022 للفئة الخامسة.

وفي محافظة حماة بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 32514 متقدماً لجميع الفئات الوظيفية وأشار محمود قصاب الأمين العام للمحافظة في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد المتقدمين للفئة الأولى 5929 وللفئة الثانية 15148 والثالثة 4942 والرابعة 1019 والخامسة 5476.

وفي حلب بلغ عدد المتقدمين 11163 متقدماً وبين محمد زهران مدير التنمية الإدارية بالمحافظة في تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للفئة الأولى 2458 وللفئة الثانية 6182 وللثالثة 942 وللرابعة 277 وللفئة الخامسة 1304.

وفي حمص بلغد عدد المتقدمين 25369 متقدماً وأوضح شادي العلي مدير التنمية الادارية بالمحافظة في تصريح لمراسلة سانا أن المتقدمين توزعوا على الفئة الأولى 1778 والفئة الثانية حملة شهادة المعاهد 2095 وحملة الشهادة الثانوية 11110 والفئة الثالثة 3748 والرابعة 2789 والخامسة 3849.

وفي محافظة الحسكة بلغ عدد المتقدمين 6984 متقدماً وبين مدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة بالمحافظة فايز العلي في تصريح لمراسل سانا أن اللجان الخاصة بالمسابقة بذلت جهوداً كبيرا لاستقبال المواطنين وطلباتهم وإرشادهم ومساعدتهم لتعبئة الاستمارة وفق رغباتهم.

وفي القنيطرة بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 2490 متقدماً ومتقدمة لكل الفئات لملء1450 شاغراً ووظيفة في مختلف المديريات وفقاً للأمين العام في المحافظة حسين الأحمد.

وفي محافظة الرقة بين مدير التنمية الإدارية في المحافظة حسن الدركال لمراسل سانا أن العدد الكلي للمتقدمين بلغ 2782 متقدماً منهم للفئة الأولى 379 وللفئة الثانية 1181وللفئة الرابعة 96 وللفئة الخامسة 1126.

وفي محافظة طرطوس بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 38734 متقدماً منهم للفئة الأولى 3008 وللفئة الثانية 19519 وللفئة الثالثة 7125 وللفئة الرابعة 1586 وللفئة الخامسة 7496 وفقاً لأمين عام المحافظة.

وفي درعا بلغ العدد الكلي للمتقدمين للمسابقة المركزية 7470 متقدماً من كل الفئات لملء 4200 شاغر ووظيفة وفقاً لأمين عام المحافظة محمد خير أبو زيد.

وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 34190 من جميع الفئات بينهم 5022 من الفئة الأولى و14143 من الفئة الثانية و5268 من الفئة الثالثة و3051 من الفئة الرابعة و6706 من الفئة الخامسة وفقاً لمدير التنمية الادارية في الأمانة العامة بالمحافظة مهند درويش.