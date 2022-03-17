الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية بينما يبقى الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 14/3 المنطقة الجنوبية 12/3 المرتفعات الجبلية 6/ناقص 4 المنطقة الوسطى 13/5 المنطقة الساحلية 15/8 المنطقة الشمالية 10/3 منطقة الجزيرة 11/4 المنطقة الشرقية 15/6 منطقة البادية 12/5

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