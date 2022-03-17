احتفال مركزي بدمشق بمناسبة عيد المعلم العربي

دمشق-سانا

بمناسبة عيد المعلم العربي أقام المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم احتفالاً مركزياً في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

نقيب معلمي سورية وحيد الزعل بين خلال كلمة له أن المعلم كان وما زال المنارة والنبراس يقدم العلم والمعرفة ويبني الإنسان والوطن مشيراً إلى أن المعلمين بنوا الوطن بيد وحاربوا الإرهاب باليد الأخرى وقدموا التضحيات والشهداء دفاعاً عنه.

وأوضح الزعل أن نقابة المعلمين بالتشاركية مع وزارتي التربية والتعليم العالي والمنظمات الشعبية تعمل بروح الفريق الواحد بإعداد جيل ينفض غبار الحرب ويتغلب على الصعاب.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بدور المعلمين في بناء الإنسان والوطن وإعماره في ظل الظروف الصعبة والحرب القاسية التي مرت على سورية مبيناً أنه يتم بذل كل الجهود من أجل تخريج كوادر مسلحة بالعلم والمعرفة والمثل العليا لتأخذ دورها ومسؤوليتها وتكون أكثر استعداداً لخوض غمار المستقبل.

وأكد ابراهيم أن توجه وزارتي التربية والتعليم العالي اليوم هو العمل على رفع نوعية التعليم وتحسين جودته وتحسين ظروف البحث العلمي وتهيئة البيئة الحاضنة والاستمرار في بناء القدرات العلمية والتقنية وإغناء الثروة الفكرية الوطنية.

وأشار الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب هشام مكحل إلى أن المعلمين في مقدمة الركب أوفياء بالعهد أمناء على الوعد وهم في خط الدفاع الأول عن جبهة التربية والتعليم وحراس للهوية الوطنية والقومية وحماة لغتنا الجميلة من كل اختراق وعبث.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي قال مخاطباً المعلمين: أنتم حملة رسالة العلم والمعرفة لأبناء الوطن الذين سيبنون سورية الغد والمستقبل مضيفاً: إن العصابات الإرهابية التي أرادت النيل من صمود سورية لم تدرك أن المعلمين هم من يصنعون انتصار الوطن.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم وثائقي من إعداد نقابة المعلمين يتحدث عن دور المعلم وفقرة فنية لمنظمة طلائع البعث وفقرة غنائية لمدرسي المعهد الموسيقي بفرع دمشق وفقرات راقصة من إعداد منظمة طلائع البعث إضافة إلى تكريم المديرين والمدرسين والمعلمين الذين تميز طلابهم بالأولمبياد العلمي السوري.

وتخلل الحفل مسير للفرقة النحاسية لاتحاد شبيبة الثورة انطلق من مبنى وزارة التربية باتجاه ساحة عرنوس تلاه عرض فني في الساحة لفرقة المسرح المدرسي للفنون الشعبية.

حضر الحفل وزير التربية الدكتور دارم طباع ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي واللواء لميس رجب مدير المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء ورؤساء كل من جامعة دمشق ومنظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمناء الفروع الحزبية.

بشرى برهوم ورحاب علي

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