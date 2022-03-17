تتابعون الآن كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه معلمين ومدرسين وكوادر من القطاع التربوي بمناسبة عيد المعلم على وسائل الإعلام الوطنية وعلى منصة رئاسة الجمهورية على فيسبوك