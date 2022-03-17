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تتابعون الآن كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه معلمين ومدرسين وكوادر من القطاع التربوي بمناسبة عيد المعلم على وسائل الإعلام الوطنية وعلى منصة رئاسة الجمهورية على فيسبوك

2022-03-17

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