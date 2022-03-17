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مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم بريف درعا تيسير العقلة بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة جاسم

2022-03-17

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