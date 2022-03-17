مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم بريف درعا تيسير العقلة بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة جاسم

الخميس / 17 / 03 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مذكرة تفاهم بين سورية وباكستان للتعاون في مجال السياحة والاستثمار
2022-03-17
طلبتنا في مصر يشاركون في فعاليات يوم الوافدين الرابع بجامعة القاهرة
2022-03-17
مباحثات سورية أرمينية في مجلس الشعب
2022-03-17
سورية تطالب بعدم تسييس عمل اليونيسكو حيال الأزمة الأوكرانية
2022-03-17
جبور: كلام الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي يهدم الأمم المتحدة
2022-03-17
وزير النقل اللبناني يعلن افتتاح معبر جديد بين لبنان وسورية
2022-03-17
فياراب الأرجنتين يطالب بوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرض له الشعب السوري
2022-03-17
محليات
استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم في درعا برصاص مجهولين
2022-03-17
الداخلية تدعو من تقدم باعتراض لوجود بيانات عن مغادرته سورية إلى مراجعة الهجرة والجوازات
2022-03-17
التجاري السوري: توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة في فرع درعا جراء الاختلاس
2022-03-17
المعلم نبراس يضيء طريق العلم والمعرفة واللبنة الأساسية في بناء المجتمع
2022-03-17
المقداد يبحث مع بريتشارد آفاق الأعمال المتعلقة بنزع الألغام والذخائر في سورية
2022-03-17
جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي تحتفل بتخريج 9 أطفال وتكرم معلميهم
2022-03-17
مجلس الشعب يقر القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
2022-03-17
رياضة
ديشان يستبعد ديمبلي من قائمة منتخب فرنسا
2022-03-17
ترحيب جماهيري باستعادة نادي الاتحاد اسمه القديم (أهلي حلب)
2022-03-17
روبليف ييصعد لربع نهائي إنديان ويلز للتنس
2022-03-17
فياريال يفوز على يوفنتوس بثلاثية ويعبر إلى ربع نهائي الأبطال
2022-03-17
الإصابة تغيب ميندي عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
2022-03-17
تشيلسي يفوز على ليل بثنائية ويعبر لربع نهائي الأبطال
2022-03-16
الإيطالي بيريتيني يتأهل إلى ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز
2022-03-16
اقتصاد
أكثر من 60 حرفياً يشاركون في انطلاق مهرجان (سورية تاريخ وحضارات) في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية
2022-03-17
دفع تعويضات أكثر من 12.5 ألف مسرح في المحافظات منذ شباط الماضي
2022-03-17
ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية
2022-03-17
بيلاروس تفتح التداولات رسمياً باليوان الصيني
2022-03-17
موسكو: العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تهدد التجارة العالمية
2022-03-17
روسيا تؤكد التزامها بتعهداتها المالية الدولية
2022-03-17
ارتفاع أسعار الذهب
2022-03-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم في درعا برصاص مجهولين
في عيد المعلم.. الرئيس الأسد يلتقي بمعلمين من كل المحافظات
سورية تطالب بعدم تسييس عمل اليونيسكو حيال الأزمة الأوكرانية
الداخلية تلغي تقييدات فرضتها جائحة كورونا لحركة الدخول والخروج من البلاد
أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب بمساندة الجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
مراكز التسوية في ديرالزور والرقة وحلب تستقطب العشرات من المشمولين بالتسوية
زيادة تعويضات تعرفة التأليف والترجمة وتحقيق المخطوطات
حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة
ارتفاع أسعار النفط
فياراب الأرجنتين يطالب بوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرض له الشعب السوري
مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد رئيس مجلس مدينة جاسم بريف درعا تيسير العقلة بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة جاسم
2022-03-17
2022-03-17
sami
سابق
الداخلية تدعو من تقدم باعتراض لوجود بيانات عن مغادرته سورية إلى مراجعة الهجرة والجوازات
التالي
تتابعون الآن كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه معلمين ومدرسين وكوادر من القطاع التربوي بمناسبة عيد المعلم على وسائل الإعلام الوطنية وعلى منصة رئاسة الجمهورية على فيسبوك
انظر ايضاً
وكالات: سقوط عدد من الصواريخ على محيط قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved