المعلم نبراس يضيء طريق العلم والمعرفة واللبنة الأساسية في بناء المجتمع

محافظات-سانا

على مدى عقود من الزمن بقي المعلم السوري ولايزال نبراساً يضيء طريق العلم والمعرفة فهو يحمل على عاتقه رفعة الوطن وتقدمه وتطوره وهو اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

مدرس مادة التاريخ عبدالله محمد حسن من قرية أبو منقار في ريف الشيخ بدر بمحافظة طرطوس لم تثنه إصابته التي تعرض لها خلال مواجهته التنظيمات الإرهابية عندما كان مقاتلاً في صفوف الجيش العربي السوري عن متابعة رسالته في تعليم وتدريس أبناء وطنه والتي لا تتجزأ عن حبه ودفاعه عن الوطن.

المعلم الجريح الذي أصيب بطلق ناري في راحة يده اليمنى وتسببت له بأذية في النسيج اللحمي والأربطة أدت إلى بتر في إصبعه الوسطى وعطالة في الإصبع الأخرى لم يشكل ذلك عائقاً أمام مسيرته ورسالته التعليمية حيث يدرس مادة التاريخ لطلاب المرحلة الثانوية في مدرسة نبيل صلوح في الشيخ بدر مطوراً نفسه ليستخدم يده اليسرى بدلاً من اليمنى المصابة في الكتابة موجهاً رسالته في العطاء إلى طلابه بأنهم أمانة في عنقه فهم بناة المستقبل وأمل سورية الواعد في البناء ونشر رسالة المحبة والتضحية فداء للوطن وتعليمها للأجيال القادمة.

المربية سميرة محمد بسيمة المعلمة في مدرسة يحيى أحمد مصري بمدينة اللاذقية جسدت مثالاً للمعلمة المخلصة التي خرجت الأجيال والأم الفاضلة المضحية التي قدمت ابنها شهيداً للوطن لتشكل أنموذجاً لمربيات الأجيال السوريات لافتة إلى أنها بدأت رسالتها التربوية كمعلمة في الثمانينيات قضتها بالعطاء والمثابرة والسعادة والرضا عندما تلتقي طلابها الذين أصبحوا أطباء ومهندسين ومعلمين.

وأشارت بسيمة إلى أن حب الوطن الذي زرعته وكرسته في أبنائها تجسد في ابنها الشهيد بهاء عباس علي الذي أوقف تسجيله في كلية الحقوق في السنة الثالثة لينضم إلى صفوف الجيش العربي السوري دفاعاً عن الوطن مؤكدة أن استشهاد ابنها لم يزدها إلا تمسكاً برسالتها لتتابع مسيرتها في تعليم الطلاب حب الوطن والتضحية في سبيله والتمسك بالأرض.

مديرة المدرسة نخيل ديوب بينت أن المعلمة بسيمة كانت والدة قبل أن تكون معلمة فهي تعتني بالطلاب وتهتم بهم وترعاهم ونفتخر بها بوجودها معنا فيما لفتت المعلمة سمر غانم إلى أن المربية بسيمة كانت أماً ملهمة للجميع علمتنا التضحية والإخلاص في العمل.

المدرسة أسمهان الملحم منسقة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس بمحافظة حمص لفتت إلى الدور الكبير للمعلم في بناء المجتمع وبناء الأجيال حيث أن المعلم يؤدي رسالة وطنية ومجتمعية ويحرر العقل من الجهل والتخلف فيما أوضحت ياسمين الأحمد مدرسة موسيقى في مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بحمص أن مهنة المعلم تحمل قدراً كبيراً من المسؤولية ونحن نحاول أن نقدم كل ما لدينا من خبرات لنسهل اختيار الطريق لطلابنا ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا.