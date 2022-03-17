إصابة يمنيين اثنين و4 مهاجرات إفريقيات بنيران النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

أصيب موطنان يمنيان وأربع مهاجرات إفريقيات اليوم بقصف مدفعي لقوات النظام السعودي استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوات النظام السعودي استهدفت بقذائف المدفعية المناطق الحدودية في مديرية منبه ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين و4 مهاجرات إفريقيات.

وأشار الموقع إلى أن قوات النظام السعودي ومرتزقتها ارتكبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 122 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وقال مصدر يمني: إن من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وغارتين لطيران تجسسي على حيس و16 خرقاً بقصف مدفعي و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان مواطن يمني استشهد أمس بنيران قوى النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.