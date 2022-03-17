الرئيس الصيني يؤكد التمسك باتباع سياسة (صفر كوفيد)

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تتمسك باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لوضع حد لتفشي الوباء في ظل انتشاره في الصين مؤخراً بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.

ونقلت شبكة CCTV الرسمية عن شي قوله خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين اليوم إنه “يجب منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وسياسة صفر كوفيد الديناميكية لوضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن” مضيفاً إن على بلاده رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميا في نقاط الدخول مع ارتفاع عدد الإصابات في أوساط الأشخاص القادمين من الخارج.

ودعا شي لمواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض للمناطق الأكثر تأثراً والسيطرة سريعاً على المجموعات المحلية حيث يتفشى الوباء إضافة إلى تعزيز قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية.

وتعد الصين من بين آخر الدول التي تمسكت بسياسة منع تسجيل حتى إصابة واحدة بالوباء في الأسابيع الثلاثة الماضية لكن الرقم بات يتجاوز الألف يومياً منذ أسبوع.

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