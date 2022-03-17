روسكوسموس تأسف لتعليق مهمة (اكسو مارس) وتؤكد استمرارها بمهمتها بشكل مستقل إلى المريخ

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم أنها بصدد العمل على إطلاق مهمة مستقلة إلى المريخ بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية الاستمرار بالتعاون على أحد المشاريع المقررة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الرئيس التنفيذي للوكالة ديمتري روغوزين قوله إن “الوكالة الروسية ستنفذ مهمتها الخاصة إلى المريخ بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية المشاركة في مشروع (اكسو مارس) على الرغم من أن الاستعدادات لهذه المهمة استغرقت عدة سنوات”.

وتابع روغوزين “نعم سنخسر بضع سنوات لكننا سنعيد بناء وحدة الهبوط الخاصة بنا ونزودها بمركبة إطلاق وسنجري هذه الحملة البحثية بمفردنا من مجمع الإطلاق الجديد لمركبة فوستوشني الفضائية وبدون أي مشاركة أوروبية”.

وأشار إلى رسالة من رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباتشر تفيد بأن الأوروبيين انسحبوا من المشروع واصفاً هذا الحدث “بالمرير للغاية لجميع عشاق الفضاء”.

وكان من المقرر في شهر أيلول القادم القيام بمهمة روسية أوروبية مشتركة إلى المريخ تحت اسم (اكسو مارس).