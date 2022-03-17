في ذكرى تأسيسه.. اتحاد العمال يكرم سيدات وعاملات متميزات

دمشق-سانا

كرم الاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة سيدات وعاملات متميزات في مجالهن وذلك ضمن احتفال نظمه اليوم بالذكرى الرابعة والثمانين لتأسيسه واحتفاء بيوم المرأة العالمي وعيد الأم.

وتخلل الاحتفال الذي أقيم على مسرح الاتحاد بمشاركة نقابيين من الأردن معزوفات موسيقية ولوحات فنية راقصة قدمتها فرقتا جلنار للمسرح الراقص والفرقة المركزية الشعبية للاتحاد.

ومن المكرمات الدكتورة سهام دانون الأستاذة في جامعة دمشق قسم الجغرافيا التي تعرضت لبتر في طرفيها السفليين جراء انفجار عبوة ناسفة ألصقها إرهابيون بسيارتها في دمشق عام 2014 والتي ذكرت لمراسلة سانا أن التكريم هو لجميع سيدات سورية المناضلات اللواتي دافعن عن الوطن كل على طريقتها فيما ثمنت انعام المصري عضو مكتب تنفيذي سابق في الاتحاد المبادرة التي تعبر عن تقدير لجهودها وانجازاتها خلال السنوات التي قضتها في الاتحاد.

العاملة صفاء حمودة عضو مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في دمشق أشارت إلى أن التكريم يعطيها حافزاً للاستمرار وتقديم مزيد من الجهود في حين رأت أحلام موساتي أن هذا التكريم يعني تقديراً لجميع العاملات اللواتي أثبتن قدرة وجدارة وحققن النجاح رغم الظروف الصعبة.

ومن اتحاد عمال الأردن قالت صباح المسنات: وجودي في سورية مكرمة شرف كبير لي وخاصة في البلد الذي عانى كثيرا من الإرهاب وتغلب عليه بفضل تضحيات جيشه وشعبه.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ذكر أن التكريم هو رسالة شكر للمرأة العاملة التي كانت مثالاً للسيدة المناضلة وأثبتت وجودها في جميع الميادين وحققت الكثير من الإنجازات التي يفتخر بها الوطن.

القادري أكد أنه بعد تأسيس الاتحاد بدأت مرحلة جيدة من العمل النقابي في سورية وأخذ على عاتقه تأطير العمل والنضال في سبيل الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم وحماية القطاع العام.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس محمد سيف الدين بين بدوره أن الوزارة تعمل على تعديل عدد من التشريعات التي تحمي حقوق المرأة والعمال في آن معاً.

حضر الاحتفال مدير المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب ووفد من اتحادات النقابات العمالية المستقلة في الاردن برئاسة عزام بصماتي.

سفيرة إسماعيل

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