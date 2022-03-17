التربية تلغي عقوبتي التنبيه والإنذار بمناسبة عيد المعلم

دمشق-سانا

بمناسبة عيد المعلم العربي أصدرت وزارة التربية قراراً بإلغاء عقوبتي التنبيه والإنذار المفروضتين بحق العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها حتى تاريخ 18 آذار 2022 باستثناء العقوبات المفروضة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن القرار تضمن تجاوز مساءلة الذين تغيبوا عن مراقبة الامتحانات العامة لعامي 2020 و2021 على أن يكون تجاوز المساءلة حافزاً لهم للالتزام في السنوات القادمة.

كما تضمن تجاوز إنهاء كف اليد الصادر بحق المخالفين للتعليمات الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية لعام 2021 واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من تم صرفه من الخدمة منهم على أن يكون ذلك حافزاً لهم للالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة مستقبلاً.

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