احتفال في ريف الرقة الشرقي بمناسبة عيد المعلم

الرقة-سانا

أقامت مديرية التربية في الرقة بالتشارك مع فرعي منظمتي طلائع البعث والشبيبة والمكتب الفرعي لنقابة المعلمين حفلا في مدرسة المشيرفة بريف الرقة الشرقي المحرر بمناسبة عيد المعلم.

الحفل الذي شاركت فيه فعاليات من المجتمع المحلي تضمن تكريم عدد من ذوي الشهداء المعلمين ومعلمين متقاعدين إضافة إلى فقرات فنية قدمها تلاميذ مدرسة المشيرفة.

وقال معاون مدير التربية محمد الأحمد في تصريح لمراسل سانا إن معلمي الرقة لم يتوقفوا عن نشر رسالة العلم رغم الإرهاب.

بينما أكد أمين شعبة الريف الاولى لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين جعفر أن المعلمين واجهوا الجهل والتخلف والفكر التكفيري بالعلم وأثبتوا من خلال القلم والكلمة والمعرفة أنهم رديف للجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب.

ونوه رئيس شعبة المدينة لفرع نقابة المعلمين بالرقة علي الحسين بدور المعلمين الذين واجهوا الظروف القاسية والإرهاب بالعطاء والوفاء لوطنهم سورية.

محمد الفرج

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