بيسكوف: المفاوضات مستمرة مع أوكرانيا ولسنا قريبين من اتفاق

موسكو-سانا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق لإنهاء الأزمة الحالية مشيراً إلى أن العمل على ذلك لا يزال مستمراً.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم إن الوفد الروسى جاهز لإجراء مفاوضات على مدار الساعة مع الوفد الأوكراني ولكن لا يوجد حماس من قبل الجانب الآخر مبيناً أن المحادثات التي بدأت أمس ستستمر اليوم عبر الفيديو.

وتعليقاً على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قال بيسكوف إن روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه في الاعتبار مشيراً إلى أن أي قرار يحتاج إلى موافقة الطرفين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الرئيس فلاديمير بوتين غير مقبول وقال بيسكوف: “رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة ومثل هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن غير مسموح بها على الإطلاق وغير مقبولة ولا تغتفر والأهم من ذلك أنه لا يحق لرئيس الدولة الذي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة أن يصرح بها”.

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