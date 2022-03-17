توزيع مساعدات لأهالي حيي غويران والزهور بمدينة الحسكة

الحسكة- سانا

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية في الحسكة وبدعم من المجلس النرويجي مساعدات غذائية ومنظفات للأسر التي كانت مهجرة من حيي الزهور وغويران جنوب مدينة الحسكة.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ابراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التوزيع تأتي في إطار استكمال استهداف الأسر التي كانت مهجرة من حيي غويران والزهور عن طريق جمعية سورية اليمامة الخيرية وذلك بغية التخفيف من معاناة الاهالي وخاصة الذين تضرروا ودمرت منازلهم.

وأشار خلف إلى سعي مديرية الشؤون الاجتماعية للتواصل مع المنظمات الدولية والإغاثية لتقديم الدعم والمساعدة للأسر التي تعرضت منازلها للدمار في الجزء الجنوبي الغربي لحي غويران مبيناً أن المديرية نظمت قاعدة بيانات اسمية تضم أسماء الأسر المتضررة وحجم الضرر.

من جانبه لفت عضو مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة الخيرية اسماعيل طه إلى أن عمليات التوزيع “تضمنت سلات صحية وسلات نظافة لـ 300 أسرة اليوم” مشيراً إلى أنه “ستتم زيادة العدد إلى ألف أسرة في حيي غويران والزهور خلال الأيام القادمة”.

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